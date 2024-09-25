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29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
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للمرة الأولى: صاروخ من لبنان باتجاه تل أبيب... إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-09-25 | 03:04
مشاهدات عالية
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للمرة الأولى: صاروخ من لبنان باتجاه تل أبيب... إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
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للمرة الأولى: صاروخ من لبنان باتجاه تل أبيب... إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
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