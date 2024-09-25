الكرملين يعتبر أن إرغام روسيا على السلام في أوكرانيا سيكون "خطأ قاتلا"

أكد الكرملين أن "إرغام" روسيا على السلام مع أوكرانيا سيكون "خطأ قاتلا"، رافضا التصريحات الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "موقفا كهذا هو خطأ قاتل، خطأ بنيوي. إنه مفهوم خاطئ بشكل بالغ ستكون له بالتأكيد تداعيات على نظام كييف".



وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على قول زيلينسكي إن "روسيا لن تقبل بالسلام إلا مرغمة".