المقاومة الإسلامية في البحرين: سيد المقاومة ذهب شاهدًا على مظلومية الشعوب والمستضعفين

صدر عن المقاومة الإسلامية في البحرين سرايا الأشتر و سرايا وعد الله بيانًا جاء فيه:"نرفع لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولنائبه بالحق الولي السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، ولجميع العلماء العاملين والمجاهدين على ثغور الإسلام ولأنفسنا، العزاء والتبريك، باستشهاد سيد المقاومة والمدافع عن المستضعفين المجاهد السيد حسن نصر الله الأمين العام للمقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله -.ذهب سيد المقاومة شاهداً على مظلومية الشعوب والمستضعفين، وشاهداً على عنجهية الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والصهاينة، وشاهداً على الأرض والمقدسات المستلبة من الأمة الإسلامية، وشاهداً على الخذلان العربي والإسلامي، وشاهداً على وجود مجاهدين أشداء في الحق، وشاهداً على وحدة الساحات، فدماء السيد حسن نصر الله سفكت في تعبيد الطريق للقدس.هذا السيد والقائد العظيم أذاق ببأس يده ولسانه أعداء الأمة الويل، وأدخل في قلوبهم الرعب، وزلزل أقدام المحتلين والمرجفين. ولا نرى من خلفه -إن شاء الله- إلا البأس ذاته، وحمل المسؤولية، والثبات على المبادئ والقيم الإسلامية المحمدية الأصيلة.ندعو الشعب البحراني الذي ذاب حباً في هذا السيد العظيم إلى النفير العام، والثأر لدمائه من الصهاينة المجرمين، فأي صهيوني موجود على أرض البحرين الإسلامية دمه مباح باعتبارهم محاربين لله ورسله، وأنتم شعب مقاومة لهذا الوجود السرطاني.ونستذكر وقفات هذا السيد العظيم مع الشعب ومساندته الكبيرة لرفع المظلومية عنه، فما فتئ يناصر الشعب بالكلمة والموقف، فلنرفع صور السيد حسن نصر الله في كل مكان، ونزين قرانا وبلداتنا بالراية الصفراء، ونثبت حبه في وجدان أجيالنا.ونسأل الله الرحمة والخلود لسماحة السيد الشهيد المفدى، والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه الكرام، والثبات لنا وللمجاهدين على خط ذات الشوكة والمقاومة."