زيلينسكي: تلقيت معلومات مباشرة من ترامب إلى أنه سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى "معلومات مباشرة للغاية" من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشير إلى أنه سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وأوضح زيلينسكي في تصريح لشبكة فوكس نيوز أنه "لا يعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات ومن سيكون الرئيس... لكنني حصلت من دونالد ترامب على معلومات مباشرة للغاية بأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيدعم أوكرانيا".



وأفاد بأنه يسعى للحصول على دعم أميركي موحد في حربه المستمرة مع روسيا، مؤكدا أنه لا يدعم أي جانب في الانتخابات الأميركية.