المرصد السوري: إصابة سبعة مقاتلين موالين لطهران بجروح جراء غارة إسرائيلية قرب معبر حدودي مع لبنان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن سبعة مقاتلين موالين لطهران أصيبوا بجروح فجر الاثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في ريف دمشق، قرب معبر حدودي مع لبنان.



وأعلن المرصد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين غارة جوية جديدة، استهدفت مبنى في محيط معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان"، ما أسفر عن إصابة سبعة مقاتلين موالين لإيران خمسة منهم غير سوريين.