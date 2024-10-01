سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" فجر الثلاثاء أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".



وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمةً في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادةً للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.