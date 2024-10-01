كندا تحجز 800 مقعد على رحلات جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان

أعلنت كندا الإثنين أنها حجزت 800 مقعد على رحلات جوية تجارية لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان حيث بدأ الجيش الإسرائيلي لتوه عملية برية ضد أهداف تابعة لحزب الله على تخوم الحدود بين البلدين.



وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عبر منصة إكس إن "الوضع الأمني في لبنان أصبح أكثر خطورة وتقلبًا".



وأشارت إلى أنه "من أجل مساعدة الكنديين على مغادرة البلد بشكل أسرع، نعمل حاليًا على زيادة القدرة التجارية وقد حجزنا 800 مقعد إضافي خلال الأيام الثلاثة المقبلة".



وهناك حاليًا نحو 45 ألف كندي في لبنان.



ومن المقرر أن تنطلق أولى هذه الرحلات يوم الثلاثاء.