متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: 45 مهاجرًا قتلوا بعد غرق قاربين قبالة ساحل جيبوتي

أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنّ 45 مهاجرًا لقوا حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ساحل جيبوتي في شرق أفريقيا وإن كثيرين لا يزالون في عداد المفقودين.



وذكرت المنظمة في منشور على منصة إكس أن القاربين أبحرا من اليمن وعلى متنهما 310 أشخاص وأنه تسنى إنقاذ 32 حتى الآن، مضيفة أنها تدعم أجهزة الطوارئ في جيبوتي في عمليات البحث والإنقاذ.