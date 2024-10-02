رئيس الوزراء الياباني: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "غير مقبول"

اعتبر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا أنّ الهجمات الصاروخية التي شنّتها إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء "غير مقبولة"، محذرا من "حرب شاملة".وجاءت تصريحات إيشيبا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن عقب تعيينه رئيسا للوزراء في البرلمان الثلاثاء.وقال إيشيبا للصحافيين إنّ "الهجوم الإيراني غير مقبول، سوندينه بشدة، لكن في الوقت نفسه، نودّ التعاون (مع الولايات المتحدة) لتهدئة الموقف ومنعه من التصعيد إلى حرب شاملة".وأفاد إيشيبا بأن التحالف الدفاعي الياباني الأميركي "تعزز بشكل كبير" في عهد سلفه فوميو كيشيدا.وأفاد إيشيبا بأنه قال لبايدن "أرغب بوراثة هذه السياسية وأسعى لتعزيزها".وأضاف: "أبلغته باننا نرغب بتعزيز شبكة البلدان المتشابهة في تفكيرها"، مشيرا على وجه الخصوص إلى كوريا الجنوبية وأستراليا والهند والفيليبين.