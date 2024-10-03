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مستشار لهاريس يلتقي قيادات للمسلمين والعرب في الولايات المتحدة وسط غضب من دعم إسرائيل
أخبار دولية
2024-10-03 | 01:48
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مستشار لهاريس يلتقي قيادات للمسلمين والعرب في الولايات المتحدة وسط غضب من دعم إسرائيل
التقى مستشار كبير لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس بقيادات للمسلمين والعرب بالولايات المتحدة الأربعاء، في وقت تسعى فيه حملة هاريس الرئاسية إلى استعادة أصوات الناخبين الغاضبين من الدعم الأميركي لحربي إسرائيل في غزة ولبنان.
وقال مكتب نائبة الرئيس إن فيل جوردان مستشار هاريس للأمن القومي أبلغ القيادات في الاجتماع الافتراضي أن الإدارة تدعم كلا من وقف إطلاق النار في غزة والدبلوماسية في لبنان والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وقال علي داغر وهو محام لبناني أميركي وزعيم مجتمعي إن الجهود التي قام بها مكتب هاريس لم تكن كافية. وأضاف داغر الذي لم يشارك في الاجتماع: "إنها جهود قليلة للغاية ومتأخرة للغاية".
وفاز الرئيس جو بايدن بأغلبية أصوات المسلمين والعرب في انتخابات 2020 لكن دعمهم للديمقراطيين انخفض بشكل حاد خلال عام من القتال المتواصل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. ويقول ناشطون إن الديمقراطيين بايدن وهاريس لم يقوما بما يكفي من الجهود لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.
أخبار دولية
كاملا هاريس
الولايات المتحدة
إسرائيل
المسلمين
مهاجرون قتلوا في المكسيك اثر اطلاق جنود النار على شاحنة
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