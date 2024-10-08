بريطانيا تفرض عقوبات على قوات روسية لاستخدامها أسلحة كيماوية في أوكرانيا

فرضت بريطانيا عقوبات على قوات روسية قالت إنها متورطة في استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا، متهمة موسكو بانتهاج "أساليب قاسية وغير إنسانية".



وقالت الحكومة في بيان إن من بين من فرضت عليهم العقوبات قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للاتحاد الروسي ورئيسها إيغور كيريلوف.



وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان: "لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي بينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودولته التي تتبع أساليب المافيا يخرقان القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية".



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفارة موسكو في لندن قولها إن الاتهامات بأن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية لا أساس لها.