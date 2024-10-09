روسيا: من السابق لأوانه القطع بحاجة الأسواق لكميات إضافية من النفط في كانون الأول

رأى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أنه من السابق لأوانه القطع بحاجة الأسواق إلى كميات إضافية من النفط تخطط مجموعة أوبك لإنتاجها بدءًا من كانون الأول.



وقال إن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، لم تناقش أي تغييرات على الاتفاق على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط بدءًا من كانون الأول.