الخارجية الأميركية: الوضع في لبنان ينبغي ألا يتحول إلى شبيه للوضع في غزة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة دورية معتادة على أن "الوضع في لبنان ينبغي ألا يتحول إلى شبيه للوضع في غزة. هذا غير مقبول".