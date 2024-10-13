السعودية تدين قرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على مقر وكالة "الأونروا" في القدس

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لقرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية.



وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الخارجية السعودية في بيان صحافيّ، "رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر".



وأعربت عن "دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".