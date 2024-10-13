إسرائيل تبلغ واشنطن بأنها ستواصل العمل لتجنب تعريض قوات اليونيفيل في جنوب لبنان للخطر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزير يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن بأن إسرائيل "ستواصل" اتخاذ تدابير لتجنب تعريض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) للخطر.



وجاء في بيان للوزارة عقب المحادثة التي جرت ليلًا أن "غالانت أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بقوات اليونيفيل ومواقع حفظ السلام في جنوب لبنان"، وذلك بعدما جرح خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الاخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان.