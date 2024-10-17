السيسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني..."لتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل إلى القاهرة الليلة الماضية، وهي أول زيارة من نوعها منذ سنوات في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة مع إسرائيل.



وذكر المتحدث باسم رئاسة المصرية أن اللقاء ركز على "التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة".



وأضاف "أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين".