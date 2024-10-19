رئيس الوزراء البريطاني يعرب لنتانياهو عن "قلقه" إزاء الهجوم بالمسيّرة على مقر إقامته

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "شعر بالقلق عندما سمع عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه" مقر إقامته في وقت سابق السبت، وفق ما أعلن داونينغ ستريت.



كما بحثا في مكالمة هاتفية ملفات أخرى تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفق بيان نشره مكتب ستارمر جاء فيه أنهما "ناقشا أيضا الوضع في لبنان وأهمية إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي".