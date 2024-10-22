الرئيس الصيني يشيد أمام بوتين بمتانة علاقة البلدين في عالم "تعمه الفوضى"

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس في قازان، بعلاقات بلاده مع موسكو في عالم "تعمه الفوضى".



وقال شي لبوتين "يشهد العالم تغيرات عميقة غير مسبوقة منذ قرن من الزمن، والوضع العالمي متشابك وتعمه الفوضى" مشيدا ب "الصداقة العميقة" بين بلديهما.