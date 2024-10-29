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السعودية تدين إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في فلسطين: انتهاك صارخ للقانون الدولي
أخبار دولية
2024-10-29 | 13:09
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السعودية تدين إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في فلسطين: انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت السعودية رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءاً من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في كافة المجالات، خصوصا وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (١٩٤) لعام ١٩٤٨م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
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