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واشنطن تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 تتهم حزب الله بتدبيره

أخبار دولية
2024-10-30 | 01:07
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واشنطن تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 تتهم حزب الله بتدبيره
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واشنطن تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 تتهم حزب الله بتدبيره

عرضت الولايات المتحدة الثلاثاء مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 نسبته إلى حزب الله اللبناني وأدى حينها إلى مقتل 21 شخصا.
     
وكانت طائرة الرحلة رقم 901 لشركة آلاس شيريكاناس قد انفجرت في الجو بعد إقلاعها من مطار في مدينة كولون في بنما حيث قُتل جميع ركابها ومعظمهم من أفراد الجالية اليهودية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وبينهم ثلاثة أميركيين. 
     
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وسفارة واشنطن في بنما "قدّر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي أن حزب الله مسؤول عن تفجير الطائرة آيه سي 901". 
     
وأضاف البيان "في أعقاب الهجوم، تم تحديد شخص يدعى علي حوا جمال، قُتل أيضا في التفجير، على أنه المشتبه به الذي حمل القنبلة على متن الطائرة". 
     

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