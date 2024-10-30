هاريس تحذّر في خطاب خلال تجمع انتخابي بواشنطن من أن ترامب يسعى إلى "سلطة مطلقة"

حذرت المرشحة الرئاسية الديموقراطية كامالا هاريس الثلاثاء من أن دونالد ترامب يسعى إلى "سلطة مطلقة"، وذلك في خطاب خلال تجمع انتخابي في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني.



وخاطبت هاريس أنصارها قائلة "أميركا، هذا ليس مرشحا للرئاسة يفكر كيف سيجعل حياتكم افضل. هذا شخص غير متزن، مهووس بالانتقام، يستنزفه الاحساس بالظلم ويسعى لسلطة مطلقة".