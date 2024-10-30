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تسعة جرحى في كييف بهجوم مسيّرة روسية
أخبار دولية
2024-10-30 | 03:02
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تسعة جرحى في كييف بهجوم مسيّرة روسية
أعلنت السلطات الأوكرانية أن تسعة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ 11 عاما أصيبوا ليل الثلاثاء الأربعاء في كييف بهجوم بمسيّرة روسية أدى إلى نشوب حريق في المبنى المتضرر.
وأفاد جهاز الطوارئ الأوكراني في بيان على تلغرام "عقب هجوم بطائرة مسيّرة، اندلع حريق في الطابقين الثاني والثالث من مبنى مكوّن من تسعة طوابق" في منطقة سولوميانسكي (غرب).
وأضاف أنه "تم إطفاء" الحريق "الذي اندلع على مساحة 40 مترا مربعا" بسرعة، كما حدث في مبنى متضرر آخر، مشيرا إلى أن "تسعة أشخاص أصيبوا" وتم إجلاء آخرين.
من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن فتاة تبلغ 11 عاما أصيبت في هذا الهجوم عند سقوط "حطام المسيّرة".
أخبار دولية
بهجوم
مسيّرة
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