لقاء جمع الجبير ولودريان

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير بمبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار.