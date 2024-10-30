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الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين
أخبار دولية
2024-10-30 | 13:40
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الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان.
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أنه على إسرائيل فعل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين وأن من الضروري حماية البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي المهمة.
واشار إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان، مؤكدا أن بلاده تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وألا يكون حملة مطولة مثل غزة.
واعتبر ميلر أن الجيش الإسرائيلي حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله على الحدود والقضاء على بنيته التحتية.
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