الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين

أخبار دولية
2024-10-30 | 13:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان.
 
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أنه على إسرائيل فعل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين وأن من الضروري حماية البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي المهمة.

واشار إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان، مؤكدا أن بلاده تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وألا يكون حملة مطولة مثل غزة.

واعتبر ميلر أن الجيش الإسرائيلي حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله على الحدود والقضاء على بنيته التحتية.

أخبار دولية

الأميركية:

واشنطن

إسرائيل

أهداف

مشروعة

بطريقة

المدنيين

LBCI التالي
أوكرانيا: تدمير 33 طائرة مسيرة روسية ليلًا
روسيا: تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:25

الخارجية الأميركية: ندعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان ومن المهم أن تفعل إسرائيل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين مع حماية مواقع التراث الثقافي المهمة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-15

الخارجية الأميركية: إسرائيل لها الحق في استهداف أهداف إرهابية مشروعة ولكن لدينا مخاوف حقيقية في شأن طبيعة الحملة والضحايا المدنيين

LBCI
خبر عاجل
2024-10-16

الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-08

البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لحزب الله في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:19

اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

ولاية بنسلفانيا من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

نزار زكا يجيب عن تساؤلات بشأن نجاح المباحثات للوصول الى تسوية توقف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-28

مكتب نتنياهو ينفي تقريرًا للقناة 12 الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
16:30

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مساء اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-29

أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:40

الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله بطريقة لا تهدد حياة المدنيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:11

بعد إمتناعها عن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون... ملكة جمال لبنان تتراجع عن قرارها وتنطلق الى المكسيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

ولاية بنسلفانيا من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

نزار زكا يجيب عن تساؤلات بشأن نجاح المباحثات للوصول الى تسوية توقف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

منتخب لبنان... الأمل رغم مُر الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

بعد كلمة نعيم قاسم... مسيرة اطلقها حزب الله إنفجرت في حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

حارة صيدا تلملم جراحها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ذخائر على طريق عاريا في مرمى الغارات الاسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
14:39

غارتان تستهدفان موقف السيارات التابع لمستشفى الشيخ راغب حرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:19

اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

LBCI
أمن وقضاء
08:24

إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:17

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
أخبار لبنان
09:41

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول

LBCI
خبر عاجل
15:44

البيت الأبيض معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: توجد تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات

LBCI
خبر عاجل
12:56

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)

LBCI
أخبار لبنان
08:18

محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More