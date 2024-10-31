كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخا عابرا للقارات لتعزيز ردعها النووي

أعلنت كوريا الشمالية الخميس أن زعيم البلاد كيم جونغ أون حضر اختبارا "حاسما" لصاروخ بالستي عابر للقارات يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلاد.



وقال كيم خلال الإطلاق "إن هذا الاختبار هو عمل عسكري مناسب يلبي تماما هدف إبلاغ الخصوم بعزمنا على الرد المضاد"، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وأفادت سيول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت أحد أقوى صواريخها البالستية، في أول اختبار أسلحة لكيم جونغ أون منذ اتهامه بإرسال جنود إلى روسيا.



وكانت سيول قد حذرت قبل يوم من أن كوريا الشمالية قد تختبر صاروخا عابرا للقارات أو حتى تجري تجربة نووية قبل الانتخابات الأميركية.



وانتقدت الولايات المتحدة الأربعاء الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة.