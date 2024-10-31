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سفير موسكو لدى الأمم المتحدة يصف التقارير عن تواجد قوات كورية شمالية في روسيا بأنها "مجرّد اداعاءات"

أخبار دولية
2024-10-31 | 01:09
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سفير موسكو لدى الأمم المتحدة يصف التقارير عن تواجد قوات كورية شمالية في روسيا بأنها &quot;مجرّد اداعاءات&quot;
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سفير موسكو لدى الأمم المتحدة يصف التقارير عن تواجد قوات كورية شمالية في روسيا بأنها "مجرّد اداعاءات"

نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الأربعاء صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "مجرّد ادعاءات".
     
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في مداخلة أمام مجلس الأمن إن هذه التقارير "لديها قاسم مشترك واحد: إنها مجرّد ادعاءات، وهي ترمي، في ظل غياب أي أدلة مقنعة، إلى صرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
     
تأتي تصريحات نيبينزيا بعد أن تحدّثت الولايات المتحدة عن نشر ما يصل إلى عشرة آلاف جندي كوري شمالي في روسيا التي بدأت غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تحضيرا لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.
     
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن "عددا صغيرا" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا.
     
وعزّزت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إشراك قوات كورية شمالية في القتال سيشكل منعطفا كبيرا.

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