خمسة قتلى في شمال إسرائيل في هجوم صاروخي من لبنان

أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة في شمال إسرائيل الخميس مقتل خمسة أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان.



وأكد رئيس المجلس الإقليمي ديفيد أزولاي لوكالة فرانس برس مقتل خمسة أشخاص هم مزارع محلي وأربعة عمال زراعيين أجانب. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تحديد قذيفتين تعبران من لبنان نحو منطقة مفتوحة".

