الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"

أخبار دولية
2024-11-01 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان &quot;مكتملا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"

اعتبرت كوريا الشمالية أن أحدث اختبار أجرته على صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في حين تتعالى الانتقادات في العالم بشأن نشر بيونغ يانغ لقوات في روسيا. 
     
وأشرف الزعيم كيم جونغ أون على اختبار صاروخ هواسونغ-19 الذي حلق أعلى وأبعد من أي صاروخ سابق، وفقا لكوريا الشمالية وأيضا لجيشي سيول وطوكيو.
     
وأشادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بـ"أقوى صاروخ استراتيجي في العالم"، بينما أعرب كيم عن "رضاه الكبير" على الإطلاق الناجح. 
     
وتعد الصواريخ المتطورة التي تعمل بالوقود الصلب ويصعب اكتشافها وتدميرها، من أبرز أهداف كيم العسكرية منذ فترة طويلة. 
     
وأثبت الاختبار الأخير أن تطوير كوريا الشمالية لصواريخ تحمل أسلحة نووية أمر "لا رجعة عنه على الإطلاق"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية. 
     
وقالت الوكالة إن الصاروخ أصبح الآن "نظام أسلحة مكتملا"، ووصف كيم الإطلاق بأنه "عمل عسكري مناسب" لبعث رسالة إلى خصوم البلاد.
     
وأكدت الوكالة إن كوريا الشمالية "لن تغير أبدا خطها في تعزيز قواها النووية".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الشمالية

تعتبر

اختبارها

لصاروخ

للقارات

بالوقود

الصلب

"مكتملا"

LBCI التالي
أوكرانيا تحضّ مجددا حلفاءها الغربيين على السماح لها بضرب الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى
روسيا أسقطت 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-20

كوريا الشمالية تعتبر الآلية الجديدة لمراقبة العقوبات "غير قانونية"

LBCI
أخبار دولية
12:52

واشنطن وطوكيو وسيول تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"

LBCI
أخبار دولية
2024-10-31

كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخا عابرا للقارات لتعزيز ردعها النووي

LBCI
أخبار دولية
2024-10-28

الأمين العام للناتو: تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية "يهدد" الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:07

سبعة قتلى في هجوم وقع أثناء حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في باكستان

LBCI
أخبار دولية
04:07

إصابة خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار في مدينة بواتييه الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
01:39

جنوب إفريقيا والفاتيكان وقطر تعتزم التوسط لاستعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

LBCI
أخبار دولية
01:32

أوكرانيا تحضّ مجددا حلفاءها الغربيين على السماح لها بضرب الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-29

"الصحة" تنشر لوائح تفصيلية بتوزيع الأدوية على مراكز الرعاية المربوطة بإيواء النازحين

LBCI
فنّ
2024-10-02

لطيفة تجدد تضامنها مع اللبنانيين: "ربنا يحمي لبنان"

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-26

أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:31

صور لم تسلم من العدوان.. هكذا تبدو الصورة منها

LBCI
أمن وقضاء
04:29

بعد الانذارات باخلاء النبطية... غارات ليلية استهدفت مناطق عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:37

اجتماع نتنياهو-هوكستين بين التفاؤل والتشاؤم

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

إستثمارات السعودية في الذكاء الإصطناعي... نحو الريادة عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

تأثير الأصوات العربية واللبنانية على ولاية ويسكونسين في الإنتخابات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تحاول أن تمحي تاريخ وآثار لبنان: فهي لا تمتلك أيًا منهما!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

نازحو بعلبك وأبناء دير الأحمر يطالبون بصوت واحد بالعيش الكريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

وقف النار لم يتخط التكهنات... ولإسرائيل شروطها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:26

بيان من مصرف لبنان بشأن التعميمين 158 و 166

LBCI
أخبار لبنان
06:07

رئاسة مجلس الوزراء تُصدر تعميمًا تفادياً لأي خطر أو خرق..

LBCI
خبر عاجل
11:33

نتنياهو: هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس والمهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح

LBCI
أخبار لبنان
08:57

رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 4 تشرين الثاني ولغاية 10 تشرين الثاني 2024

LBCI
أمن وقضاء
15:40

أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية

LBCI
أخبار لبنان
05:44

أدرعي: انذار إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك

LBCI
خبر عاجل
07:36

رئيس مركز بعلبك الاقليمي في الدفاع المدني تلقى اتصالا من العدو الاسرائيلي انذره بضرورة اخلاء مدينة بعلبك قبل الساعة الثانية من بعد الظهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More