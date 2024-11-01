جنوب إفريقيا والفاتيكان وقطر تعتزم التوسط لاستعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

انضمت جنوب إفريقيا والفاتيكان إلى قطر في خلال مؤتمر عقد في مونتريال الخميس، للتوسط في عملية تهدف لاستعادة نحو 20 ألف طفل أوكراني من روسيا.وشارك في "المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا" ممثلون من 70 دولة.وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "يجب السماح للأطفال والمدنيين وأسرى الحرب بالعودة إلى ديارهم"، وذلك خلال الإعلان عن وضع خارطة طريق مع خطوات عملية لـ"إعادة هؤلاء الأشخاص".واضافت أن قطر وجنوب إفريقيا والفاتيكان ستتولى الوساطة لتقديم الدعم والتفاوض من أجل عودة الأطفال. وستعمل ليتوانيا وقطر كدولتي عبور.كما عرضت الإمارات المساعدة في التوسط لتبادل أسرى الحرب الروس والأوكرانيين.وأعرب وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها عن سروره "لأننا استقرّينا على شبكة الشركاء لتسريع هذه العملية" من عمليات الإعادة.وقال: "أنا سعيد بالعودة إلى كييف بنتائج ملموسة تنتظرها العديد من العائلات الأوكرانية".أضاف: "في الأوقات التي نرى فيها أن القانون الإنساني الدولي، للأسف، لا يوفر الحماية الكاملة، فإن مثل هذه الجهود المشتركة (...) تثبت أننا يمكن أن نحقق نتائج".