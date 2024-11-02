المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى أربع هجمات بمسيّرات على إيلات في إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ أربعة هجمات بطائرات مسيّرة السبت ضد "أهداف حيوية" في مدينة إيلات، الساحلية في جنوب إسرائيل.وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها هاجمت "أربعة أهداف حيوية في أم الرشراش +ايلات+ المحتلة، بأربع عمليات منفصلة بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من الشرق من دون تحديد هوية المهاجمين.