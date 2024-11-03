زلزال يضرب الارجنتين

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز منطقة ميندوزا في الأرجنتين.واشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 120 كيلومترا.