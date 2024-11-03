الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زلزال يضرب الارجنتين
أخبار دولية
2024-11-03 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زلزال يضرب الارجنتين
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز منطقة ميندوزا في الأرجنتين.
واشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 120 كيلومترا.
أخبار دولية
الارجنتين
التالي
تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب
وحدات الدفاع الروسية تدمّر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
04:13
مع بداية فصل الشتاء معاناة النازحين في مراكزِ الايواء تتضاعف
تقارير نشرة الاخبار
04:13
مع بداية فصل الشتاء معاناة النازحين في مراكزِ الايواء تتضاعف
0
تقارير نشرة الاخبار
04:11
الـLBCI تجول في حزرتا ... وهكذا تبدو الحركة عبر الحدود اللبنانية-السورية
تقارير نشرة الاخبار
04:11
الـLBCI تجول في حزرتا ... وهكذا تبدو الحركة عبر الحدود اللبنانية-السورية
0
آخر الأخبار
04:11
المفوض العام للأونروا: تفكيك الوكالة بغياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم وبدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع
آخر الأخبار
04:11
المفوض العام للأونروا: تفكيك الوكالة بغياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم وبدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع
0
آخر الأخبار
04:07
ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها بعدما قصف الجيش الاسرائيلي ليل أمس الجسر ما أدى الى قطع الطريق
آخر الأخبار
04:07
ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها بعدما قصف الجيش الاسرائيلي ليل أمس الجسر ما أدى الى قطع الطريق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:33
بنغلادش تعلن مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية في لبنان
أخبار لبنان
03:33
بنغلادش تعلن مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية في لبنان
0
أخبار دولية
03:21
تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب
أخبار دولية
03:21
تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب
0
أخبار دولية
01:51
وحدات الدفاع الروسية تدمّر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أخبار دولية
01:51
وحدات الدفاع الروسية تدمّر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
0
أخبار دولية
01:43
انضمام قاذفة نووية أميركية إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان
أخبار دولية
01:43
انضمام قاذفة نووية أميركية إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-10-08
تيننتي للـLBCI: الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن في مارون الراس
أمن وقضاء
2024-10-08
تيننتي للـLBCI: الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن في مارون الراس
0
أخبار دولية
12:36
أدرعي: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة
أخبار دولية
12:36
أدرعي: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة
0
آخر الأخبار
03:28
قائد الحرس الثوري الايراني: واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم
آخر الأخبار
03:28
قائد الحرس الثوري الايراني: واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم
0
أخبار دولية
01:29
آلاف النساء يتظاهرن في واشنطن من أجل حقوقهن ودعما لهاريس
أخبار دولية
01:29
آلاف النساء يتظاهرن في واشنطن من أجل حقوقهن ودعما لهاريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
04:13
مع بداية فصل الشتاء معاناة النازحين في مراكزِ الايواء تتضاعف
تقارير نشرة الاخبار
04:13
مع بداية فصل الشتاء معاناة النازحين في مراكزِ الايواء تتضاعف
0
تقارير نشرة الاخبار
04:11
الـLBCI تجول في حزرتا ... وهكذا تبدو الحركة عبر الحدود اللبنانية-السورية
تقارير نشرة الاخبار
04:11
الـLBCI تجول في حزرتا ... وهكذا تبدو الحركة عبر الحدود اللبنانية-السورية
0
أخبار لبنان
16:55
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء
أخبار لبنان
16:55
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء
0
أخبار لبنان
16:50
وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ
أخبار لبنان
16:50
وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
بالعلم اطفال خان يونس يتحدّون الحرب
تقارير نشرة الاخبار
15:00
بالعلم اطفال خان يونس يتحدّون الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
وزارة التربية مصرة على فتح المدارس الاثنين .. والأساتذة يمتنعون عن الحضور!
تقارير نشرة الاخبار
14:58
وزارة التربية مصرة على فتح المدارس الاثنين .. والأساتذة يمتنعون عن الحضور!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
الشتاء خوف جديد يهدد مراكز الإيواء
تقارير نشرة الاخبار
14:57
الشتاء خوف جديد يهدد مراكز الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
مشهدُ الدمار مسيطر في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
14:56
مشهدُ الدمار مسيطر في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بالرغم من الظروف..ملكة جمال لبنان مستمرة في طريقها متحدية الصعاب
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بالرغم من الظروف..ملكة جمال لبنان مستمرة في طريقها متحدية الصعاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:16
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
خبر عاجل
07:16
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
2
أخبار دولية
13:44
إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان
أخبار دولية
13:44
إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان
3
خبر عاجل
09:12
أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان
خبر عاجل
09:12
أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان
4
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
5
خبر عاجل
14:09
غارة اسرائيلية استهدفت الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم بالقرب من حاجز للجيش التابع لفوج الحدود البرّي
خبر عاجل
14:09
غارة اسرائيلية استهدفت الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم بالقرب من حاجز للجيش التابع لفوج الحدود البرّي
6
خبر عاجل
05:23
أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا
خبر عاجل
05:23
أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا
7
أخبار لبنان
17:18
اسرائيل: عماد أمهز يُساعد في تهريب أسلحة بحرية من ايران عبر سوريا الى لبنان
أخبار لبنان
17:18
اسرائيل: عماد أمهز يُساعد في تهريب أسلحة بحرية من ايران عبر سوريا الى لبنان
8
خبر عاجل
02:05
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا فاروق أمين العشي قائد منطقة الخيام في حزب الله ويوسف أحمد نون القائد بقوة الرضوان
خبر عاجل
02:05
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا فاروق أمين العشي قائد منطقة الخيام في حزب الله ويوسف أحمد نون القائد بقوة الرضوان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More