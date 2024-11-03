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مئات الإيرانيين يتظاهرون في ذكرى عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979
أخبار دولية
2024-11-03 | 03:13
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مئات الإيرانيين يتظاهرون في ذكرى عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979
تجمع مئات الإيرانيين الأحد في وسط طهران في الذكرى الخامسة والأربعين لعملية اقتحام السفارة الأميركية واحتجاز عشرات الدبلوماسيين والموظفين فيها رهائن عام 1979.
ورفع المتظاهرون أمام مبنى السفارة السابقة أعلاما إيرانية وفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني. وحمل العديدون منهم لافتات عليها شعار "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" بالفارسية والإنكليزية وأحرق بعضهم أعلاما أميركية وإسرائيلية.
وبثت وسائل الإعلام الرسمية منذ الصباح أناشيد ثورية تندد بـ"جرائم" الولايات المتحدة بحق إيران.
وحمل قائد الحرس الثوري حسين سلامي على إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أنهما "لا يمكنهما الاستمرار بدون قتل مسلمين وارتكاب مذابح بحقهم".
وقال في كلمة ألقاها على المتظاهرين في طهران: "لطالما حذرناهم بأنهم إن لم يبدلوا سلوكهم، فهم ذاهبون إلى الانهيار والدمار".
وجرت تظاهرات مماثلة في مدن إيرانية أخرى مثل شيراز وعبدان وبندر عباس.
يذكر أنه في الرابع من تشرين الثاني 1979، بعد أقل من تسعة أشهر على الإطاحة بآخر شاه في إيران، اقتحمت مجموعة من الطلبة من أنصار الثورة الإسلامية مقر السفارة الأميركية في طهران المتهمة بأنها "وكر جواسيس"، واحتجزت 52 أميركيا من دبلوماسيين وموظفين في السفارة رهائن.
ومقابل الإفراج عن الرهائن، طالب منفذو العملية آنذاك واشنطن بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان يعالج من مرض السرطان في الولايات المتحدة، لتتم محاكمته في إيران.
ولم تنته الأزمة بالإفراج عن الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 إلا بعد 444 يومًا.
وفي 1980، قطعت الولايات المتحدة علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ولا تزال العلاقات مجمدة حتى الآن.
وتحل الذكرى هذه السنة في ظل تصعيد شديد تشهده المنطقة إذ تخوض إسرائيل حربا مدمرة مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
أخبار دولية
طهران
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