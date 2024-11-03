مئات الإيرانيين يتظاهرون في ذكرى عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979

تجمع مئات الإيرانيين الأحد في وسط طهران في الذكرى الخامسة والأربعين لعملية اقتحام السفارة الأميركية واحتجاز عشرات الدبلوماسيين والموظفين فيها رهائن عام 1979.



ورفع المتظاهرون أمام مبنى السفارة السابقة أعلاما إيرانية وفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني. وحمل العديدون منهم لافتات عليها شعار "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" بالفارسية والإنكليزية وأحرق بعضهم أعلاما أميركية وإسرائيلية.



وبثت وسائل الإعلام الرسمية منذ الصباح أناشيد ثورية تندد بـ"جرائم" الولايات المتحدة بحق إيران.



وحمل قائد الحرس الثوري حسين سلامي على إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أنهما "لا يمكنهما الاستمرار بدون قتل مسلمين وارتكاب مذابح بحقهم".



وقال في كلمة ألقاها على المتظاهرين في طهران: "لطالما حذرناهم بأنهم إن لم يبدلوا سلوكهم، فهم ذاهبون إلى الانهيار والدمار".



وجرت تظاهرات مماثلة في مدن إيرانية أخرى مثل شيراز وعبدان وبندر عباس.