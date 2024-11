انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو رفع لافتة عملاقة مكتوب عليها "فلسطين حرة" في مباراة كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان، قائلا إنها "غير مقبولة".



وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان، قال ريتايو في تصريح إذاعي: "أنا لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات".

Paris Saint-Germain fans just unfurled this giant banner before tonight's PSG-Atlético Madrid match:

"Free Palestine. War on the field but peace in the world." pic.twitter.com/gBXDbxYRKj