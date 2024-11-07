إسرائيل توقّع اتفاقا مع شركة بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 "مطورة"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيعها اتفاقا مع شركة بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 "مطورة" بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.



وتنص الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 5,2 مليارات دولار على إمكان شراء 25 طائرة إضافية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن تسليم الطائرات المقاتلة سيتم على دفعات تتراوح بين أربع وست طائرات سنويا اعتبارا من العام 2031.