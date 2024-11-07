الخارجية الفرنسية: تم اعتقال اثنين من المسؤولين الفرنسيين العاملين في الموقع ثم أفرجت عنهما الشرطة الإسرائيلية

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت لفترة وجيزة مسؤولين فرنسيين يعملان في موقع تاريخي تحت إدارة فرنسا في القدس.



واعتبر بارو للصحفيين أن تصرف إسرائيل "غير مقبول"، موضحا أنه رفض دخول الموقع احتجاجا على وجود الشرطة الإسرائيلية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن السفير الإسرائيلي في باريس سيتم استدعاؤه في الأيام المقبلة.



وحدثت الواقعة عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر الواقعة على جبل الزيتون في القدس الشرقية.