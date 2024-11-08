وزير الخارجية التركيّ: على تركيا واليونان أن يعملا معًا لحلّ قضاياهما

أكّد وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ القضايا بين تركيا واليونان، الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا تقتصر على خلافات الحدود البحرية والاختصاص القضائيّ في شرق البحر المتوسط.



وشدّد، خلال مؤتمر صحافيّ في أثينا إلى جانب نظيره اليونانيّ، على أنّ الخصمين التاريخيين يجب أن يعملا معًا لحلّها.



وكرّر فيدان أيضًا وجهة نظر أنقرة بأنّ نموذج الاتّحاد لحلّ النّزاع عن جزيرة قبرص المنقسمة عرقيًا لم يعد قابلًا للتطبيق.



ودعا إلى حلّ الدولتين.



وقال إنّ تركيا تريد تعزيز التعاون مع اليونان في شأن الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع زيادة التعاون في الشؤون السياحية والثقافية.