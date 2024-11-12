الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية أغارت على مقرات قيادة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "طائرات حربية أغارت اليوم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مقرات قيادة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت."



ورأى أن "حزب الله يقوم بزرع منشآته في قلب التجمعات السكنية المدنية كاستراتيجية قتالية حيث يعتبر ذلك مثالًا آخر عن استغلال حزب الله لمواطني لبنان كدروع بشرية."



وقال إنه "قبل الغارات، تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية واستطلاعية دقيقة، بالإضافة إلى توجيه انذارات مسبقة لإخلاء السكان."





