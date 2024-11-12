الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية أغارت على مقرات قيادة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في الضاحية

#عاجل أغارت طائرات حربية اليوم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مقرات قيادة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸يقوم حزب الله الإرهابي بزرع منشآته في قلب التجمعات السكنية المدنية كاستراتيجية قتالية… pic.twitter.com/cHz4ExXnpJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024
#عاجل أغارت طائرات حربية اليوم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مقرات قيادة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸يقوم حزب الله الإرهابي بزرع منشآته في قلب التجمعات السكنية المدنية كاستراتيجية قتالية… pic.twitter.com/cHz4ExXnpJ