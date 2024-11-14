إسرائيل: اتهامات هيومن رايتس ووتش خاطئة كليا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة

رفضت إسرائيل اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب"، معتبرة أنها "خاطئة كليا".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورن مارمورستين عبر إكس "مرارا وتكرارا، يكون خطاب هيومن رايتس ووتش بشأن سلوك إسرائيل في غزة خاطئا كليا ومنفصلا عن الواقع".



أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير من 170 صفحة الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".



ويستند التقرير إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والبيانات العامة المتوافرة حتى آب 2024.



وقال مارمورستين إنه "خلافا لتأكيدات تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن جهود إسرائيل تهدف حصرا إلى تفكيك قدرات حماس الإرهابية، وليست ضد سكان غزة، خلافا لحماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتركز بنى تحتية إرهابية في المناطق السكنية".



وأوضح أن "إسرائيل ستواصل التحرك طبقا لقانون النزاعات المسلحة".



كذلك اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".