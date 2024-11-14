واشنطن تنتظر تغييرا في سلوك إيران بعد تصريحات بزشكيان بشأن النووي

أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها تنتظر تغييرا في "سلوك" طهران لا مجرد أقوال، بعدما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن رغبة بلاده بـ"إزالة الغموض والشكوك" بشأن برنامجها النووي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيدانت باتل "في نهاية المطاف، ما نريد أن نراه من إيران هو تغيير فعلي في السلوك والخطوات، لا مجرد مؤشرات أو تلميحات الى أمر ما".