شولتس حض بوتين في أول اتصال بينهما منذ سنتين على التفاوض بشأن أوكرانيا

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الأول بينهما منذ نحو سنتين، حضه خلاله على سحب قواته من أوكرانيا والتفاوض مع كييف.



من جهته، أكد بوتين له أن أي اتفاق يجب أن يعكس "الواقع الجديد على الأرض" بحسب الكرملين الذي وصف المحادثة بأنها "صريحة ومفصلة".



وخلال هذا الاتصال الذي استمر ساعة بحسب برلين، طلب المستشار الألماني من روسيا إبداء "رغبة في بدء مفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم"، مؤكدا "التزام الاتحاد الأوروبي الثابت حيال أوكرانيا" بحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية.



وأوضحت المستشارية أن شولتس تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيتحدث معه أيضا "بعد مكالمته مع الرئيس الروسي".



وكرر المستشار الألماني أيضا التعبير لبوتين عن "تصميم ألمانيا على دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر في نضالها الدفاعي ضد العدوان الروسي".



وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة "اكس": "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشار شولتس أبلغني فيه بمضمون حديثه مع بوتين. سررت بسماع أن المستشار لم يكتف بإدانة العدوان الروسي بل كرر ايضا الموقف البولندي ومفاده ألا شيء يتقرر حول أوكرانيا من دون أوكرانيا".

من جهته، قال الكرملين إن الرئيس بوتين أبلغ المستشار الألماني بأن روسيا مستعدة لدراسة اتفاقات في مجال الطاقة إذا كانت برلين مهتمة.



يعود آخر اتصال بين بوتين وشولتس الى 2 كانون الأول 2022 أي بعد حوالى تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.