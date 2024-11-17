الرئيسان الاميركي والصيني: اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر

أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بأن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أن ‬اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي.



وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البلدان مثل هذا الإعلان.