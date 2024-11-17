شهود من رويترز: انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الأحد

أفاد شهود من رويترز بأن انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد أن حذّرت القوات الجوية الأوكرانية من هجوم روسي كبير بالصواريخ.



ولم يتضح بعد حجم الهجوم، لكن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قال على قناته على تيليغرام إن هناك الكثير من الصواريخ في الهواء.



وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي تحاول التصدي لهجوم جوي روسي على المدينة.



وأفاد شهود بسماع عدة انفجارات فيما بدا بأنها أصوات عمل وحدات الدفاع الجوي.