القوات اليابانية ستبدأ عمليات نشر دورية في أستراليا

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن القوات اليابانية ستبدأ عمليات نشر دورية في أستراليا في إطار التعاون العسكري مع أستراليا والولايات المتحدة.



وأعلن مارليس، في مؤتمر صحفي تلفزيوني في داروين، إلى جانب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، أنه سيكون هناك نشر دوري لفرقة الانتشار السريع البرمائية اليابانية في أستراليا.



وفي السياق، أكد وزير الدفاع الأميركي أنه واثق من أن الولايات المتحدة ستوفر القدرات المنصوص عليها في اتفاقية أوكوس،

التي ستشتري أستراليا بموجبها غواصات نووية أميركية بالإضافة إلى تطوير فئة جديدة من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.