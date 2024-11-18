صاروخ روسيّ على مبنى سكنيّ في سومي

قُتل عشرة أشخاص، بينهم طفلان وأصيب 25 آخرين، في صاروخ روسيّ على مبنى سكنيّ من تسعة طوابق، في منطقة سومي، في شمال شرق أوكرانيا، وفق خدمات الطوارئ والجيش في أوكرانيا.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي فولوديمير أرتيوخ، في منشور على قناة الرسائل التابعة للإدارة على تيليغرام: "تحوّل مساء الأحد بالنسبة لمدينة سومي إلى جحيم، مأساة جلبتها روسيا إلى أرضنا."



وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أنّ رجال الإنقاذ والخدمات الضروية تواصل العمل في مكان الهجوم وأنّ المتضررين يتلقون المساعدة.



ولفتت إلى أنّ السلطات أجلت أكثر من 400 شخص.