مجلس الأمن الدولي يدعو الى زيادة في المساعدات المقدمة لغزة

دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى زيادة المساعدات التي تصل للمحتاجين في قطاع غزة، محذرة من تردي الأوضاع في القطاع.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن هناك حاجة إلى "زيادة هائلة في المساعدات" إلى قطاع غزة.



وأضاف: "الوضع مروع وبصراحة بما يفوق التصور ويسوء أيضا لا يتحسن. حل الشتاء والمجاعة وشيكة وبعد مرور 400 يوم على هذه الحرب من غير المقبول بتاتا أن إيصال المساعدات إلى غزة أصبح أصعب من أي وقت مضى".



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد للمجلس إن واشنطن تراقب عن كثب تصرفات إسرائيل لتحسين الوضع للفلسطينيين وتتواصل مع الحكومة الإسرائيلية يوميا.



وأضافت: "يتعين على إسرائيل أيضا أن تتخذ خطوات إضافية عاجلة لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في غزة".