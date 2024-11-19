وزراء خارجية: روسيا تهاجم البنية الأمنية الأوروبية بشكل ممنهج

أعلن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك، أن الهجمات الروسية الممنهجة على البنية الأمنية الأوروبية "غير مسبوقة في تنوعها ونطاقها".



وقال الوزراء: "تصعيد موسكو للأنشطة بكل الوسائل ضد دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير مسبوق في تنوعه ونطاقه، مما يشكل مخاطر أمنية كبيرة".



وأكدوا على أهمية دور حلف شمال الأطلسي القوي والموحد.