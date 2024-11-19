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الخارجية الاميركية: لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار

أخبار دولية
2024-11-19 | 14:32
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الخارجية الاميركية: لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار
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الخارجية الاميركية: لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم عن وجود تقدم بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق، كما قال، واضاف: "نريد رؤية تطبيق كامل للقرار الأممي 1701".

في سياق متصل، قال ميلر إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا سيعقدون محادثات في أوائل كانون الأول في أول اجتماع لآلية جديدة طلبتها واشنطن لإثارة المخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب إسرائيل في غزة.

وقال مصدران الشهر الماضي إن مسؤولين أميركيين حددوا ما يقرب من 500 حادث محتمل لإلحاق الضرر بالمدنيين في القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023 لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بشأن أي منها.

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