الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران سيعقد الأمور

أخبار دولية
2024-11-20 | 01:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران سيعقد الأمور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران سيعقد الأمور

أبلغ الوزير عباس عراقجي نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران، الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيعقد الأمور"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.
         

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الإيرانية:

عراقجي

نظيره

الفرنسيّ

مشروع

القرار

إيران

سيعقد

الأمور

LBCI التالي
محاولات صد هجوم جويّ روسيّ على كييف
ستارمر سيزور السعودية والإمارات الشهر المقبل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:46

الوكالة الوطنية: شهيدة وجريح في إبل السقي بقصف معاد استهدف 3 منازل

LBCI
آخر الأخبار
10:30

الوكالة الوطنية: قصف استهدف خراج بلدة السريرة

LBCI
آخر الأخبار
10:28

الوكالة الوطنية: قصف على سهلي القليلة ورأس العين - المنصوري وأطراف البرج الشمالي والبازورية

LBCI
آخر الأخبار
10:27

الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت منزلا في ميفدون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:15

فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:02

سقوط 36 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على وسط سوريا

LBCI
أخبار دولية
09:53

وزير الخارجية الإسرائيلي: أي اتفاق مع لبنان يجب أن يضمن "حرية التحرك" ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
08:42

أميركا تغلق سفارتها في كييف بسبب "هجوم جوي كبير محتمل"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:39

قيادة الجيش نعت الجندي الشهيد عباس علي نحله

LBCI
أخبار دولية
07:45

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب "بخطوة ملموسة" من جانب ايران بشان اليورانيوم عالي التخصيب

LBCI
أمن وقضاء
11:54

بيان اليونيفيل: وقوع اصابات اثر تعرضنا للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:45

بعض من الدمار في منطقة النبطية (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:27

هدوء حذر تشهده النبطية وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

LBCI
أمن وقضاء
08:25

صور... غارات متواصلة على بلدات جوا والحوش والقليلة

LBCI
أخبار دولية
08:06

ميلر: الاتفاق على إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" بات في متناول اليد

LBCI
أخبار دولية
08:02

الدخان الأبيض خرج من لبنان بانتظار الموقف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

تفاصيل الزيارة الثانية لهوكستين في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:32

تفاصيل التطورات الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
05:33

مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتَي "تل حاييم" و "بيت ليد"

LBCI
أخبار لبنان
05:07

"توقيت عودة النازحين اللبنانين" يُناقَش بين الوفد الاميركي والوفد اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:04

فيديو آخر لادرعي من الجنوب...

LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
12:35

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله لـ "الجزيرة": سنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف وعندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته

LBCI
أخبار لبنان
02:04

معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل

LBCI
خبر عاجل
13:42

الجيش اللبناني: استشهاد ٣ عسكريين اثر استهداف العدو الإسرائيلي مركز للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب

LBCI
خبر عاجل
09:21

قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل

LBCI
موضة وجمال
12:30

فوز فيكتوريا ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024 يثير الجدل... دونالد ترامب الابن وماسك يعلقان وهذا ما قالاه!

LBCI
خبر عاجل
07:08

هوكشتاين: حققنا تقدّمًا إيجابيًا في المفاوضات مع الرئيس بري وسأسافر من بيروت إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More