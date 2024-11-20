وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران سيعقد الأمور

أبلغ الوزير عباس عراقجي نظيره الفرنسيّ أنّ مشروع القرار ضد إيران، الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيعقد الأمور"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

