السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب"

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتشجيع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين"، بعد إعلان اسرائيل إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".