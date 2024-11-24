بقائي: اجتماع لنواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة 9 كانون الأوّل، لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

وأشار بقائي، في حديث مع صحافيين متخصّصين بالشؤون الخارجية، إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى على أساس مبادئ العزة والحكمة والمصلحة.

ووصف المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث بأنّها امتداد للمحادثات التي جرت على هامش الاجتماع السنويّ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد أن هذه الجولة من المحادثات، التي تم التخطيط لها منذ اجتماع نيويورك، ستتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضية فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى الملف النووي.